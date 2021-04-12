Türk Kızılay Gaziemir Şubesi Türkiye 2.'si oldu

Türk Kızılay Gaziemir Şubesi, 2020 yılı şube performans değerlendirme sonuçlarına göre bağış kategorisinde Türkiye 2.'si oldu.

Başarılı çalışmaları ile göreve geldiği ilk günden itibaren ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Şube Başkanı Davut Dinçel ve ekibi ödül plaketini Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın elinden aldı.

Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, "Göreve geldiğimiz Ocak 2020 tarihinden itibaren gelirlerimizi arttırarak oluşturduğunuz kaynağı İyilik Hareketi'nin bir lokomotifi olarak mazlum ve mağdurlara harcamaya başladık. Şu anda Gaziemir'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tamamına gıda, hijyen seti, giyim yardımlarını dağıtmaktayız. Faaliyetlerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan başta fahri başkanımız Gaziemir ilçe Kaymakamımız Dr. Ahmet Süheyl Üçer olmak üzere tüm kurum müdürlerimize ve muhtarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türk Kızılay Genel Merkezi'nin şubeler arasında performans kriterlerine göre yaptığı değerlendirmede Gaziemir Şubemiz Türkiye ikincisi oldu. Özellikle desteklerini bizden ayırmayan her zaman yanımızda olan Türk Kızılay İzmir Şube başkanımız Kerem Fahri Baykalmış'a teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler