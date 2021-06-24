Türk Kızılay Denizli Şubesi Gönüllüleri ile Genç Gönüllüler, Afet Farkındalık Eğitimine Katıldı
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Türk Kızılay Denizli Şubesi Gönüllüleri ile Genç Gönüllüler, Afet Farkındalık Eğitimine Katıldı

Türk Kızılay Denizli Şubesi Gönüllüleri ile Genç Gönüllüler, Afet Farkındalık Eğitimine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Kızılay Denizli Şubesi, eğitimlerine devam ediyor.

Türk Kızılay Denizli Şubesi, eğitimlerine devam ediyor.

Son olarak Kızılay gönüllüleri ile Genç gönüllülerin katılımı ile afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Denizli Şubesi Başkanı Adem Salih Deniz, "Afetler ne yazık ki hayatımızın bir parçası. Özellikle ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını düşündüğümüzde herkesin afetlere hazırlıklı olması gerektiği bir gerçektir. Afet sırasında önce kendi canımızdan sonrada el uzatacağımız etrafımızdaki insanların canından sorumluyuz. Kızılar gönüllülerimiz ile Genç gönüllülerimiz, afet sonrasında nerede olursa olsun aldıkları eğitimler sayesinde ihtiyaç anında vatandaşlarımıza yardım elini uzatıyor" dedi. Haber Merkezi

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Kaynak: Habermetre

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Türk Kızılay Denizli Şubesi Gönüllüleri ile Genç Gönüllüler, Afet Farkındalık Eğitimine Katıldı - Haberler
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