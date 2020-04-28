Türk Kızılay'dan "Sensiz Olmaz" kampanyası Türk Kızılay Düzce Şubesi, düzenledikleri "sensiz olmaz" kampanyasına destek bekliyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi, düzenledikleri "sensiz olmaz" kampanyasına destek bekliyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin hem ramazan ayı hem de yeni tip koronavirüs salgının olduğu dönemde "Acılar paylaştıkça azalır" sloganıyla başlattığı kampanya sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşılmaya devam ediliyor.

Şube tarafından başlatılan "sensiz olmaz" kampanyasına da desteklerin arttığı öğrenilirken, Kızılay'dan yapılan açıklamada "Bu zor günlerde sıkıntı içinde olan insanları düşünerek bağışlarınızı ertelemeyin ki en kısa sürede ulaştırabilelim." denildi.

Kaynak: AA