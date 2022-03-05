Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı - Haberler

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Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

AA, Ufuk Ertop - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, misafir edildikleri öğrenci yurdunda giyim yardımı yaptı.

KIRKLARELİ (AA) - Türk Kızılay Kırklareli Şubesi, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerine, misafir edildikleri öğrenci yurdunda giyim yardımı yaptı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç ile Kızılay gönüllüleri, Kredi ve Yurtlar Kurumunda misafir edilen Kırım Tatar Türklerini ziyaret etti.

Göç ve beraberindekiler, savaş mağduru kadın ve çocuklara ayakkabı, bot, mont, çorap gibi 3 bin 200 parça giyim malzemesi dağıttı.

Volkan Göç, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak savaş mağdurlarına üç öğün yemek imkanı sunduklarını söyledi.

Ukrayna'dan gelenlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Göç, "Burada konaklayan misafirlerimize giyim, terlik, ayakkabı gibi giyim desteği sağlıyoruz. Çok mutlular, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza müteşekkirler. Onların sevinçlerini gözlerinden okuyoruz, mutluluklarını paylaşıyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Türk Kızılay'dan, savaş mağdurlarına giyim yardımı

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, Kızılay, Savaş, Türk, Güncel, Haberler

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