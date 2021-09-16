Türk Kızılay'dan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından Keban ilçesinde 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, Kızılay Keban Kadın Kolları Temsilcisi Handan Yılmaz ve Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin, ilkokul ve ortaokul müdürlerine yardımları verdi.

Doğan, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığından temin edilen ve dağıtımı yapılan 50 okul çantası ve 50 kırtasiye setini belirlenen 5 ilk ve ortaokul idarecilerine teslim ettiklerini söyledi.

Bu yıl salgın nedeniyle öğrencilerle birebir temas olmaması için malzemelerin okul yöneticilerine teslim ettiklerini belirten Doğan, bundan sonra da yardımların süreceğini bildirdi.