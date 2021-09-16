Türk Kızılay'dan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay'dan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Türk Kızılay'dan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından Keban ilçesinde 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından Keban ilçesinde 50 öğrenciye çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, Kızılay Keban Kadın Kolları Temsilcisi Handan Yılmaz ve Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin, ilkokul ve ortaokul müdürlerine yardımları verdi.

Doğan, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığından temin edilen ve dağıtımı yapılan 50 okul çantası ve 50 kırtasiye setini belirlenen 5 ilk ve ortaokul idarecilerine teslim ettiklerini söyledi.

Bu yıl salgın nedeniyle öğrencilerle birebir temas olmaması için malzemelerin okul yöneticilerine teslim ettiklerini belirten Doğan, bundan sonra da yardımların süreceğini bildirdi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Acun Ilıcalı Düm Tek Tek
Spor Diego Cristiano Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türk Kızılay'dan öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:27:46. #1.17#