Türk Kızılay'dan Kosovalı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu iş birliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da Kosova'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardım kolisi dağıtacak.

"Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu iş birliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da Kosova'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardım kolisi dağıtacak.

Prizren'deki yardım dağıtımına Prizren Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen ve Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı sıra Kosova Kızılhaçı temsilcileri katıldı.

Tan, Türk Kızılay olarak Ramazan ayı boyunca 18 ülkede 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ramazan yardımları için 25 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını ifade eden Tan, "Kızılay olarak kardeşlerimizin yanındayız. Burada 500 gıda kolisi ile 500 aileye ulaşmak için geldik. Bu yardımlarımızı devamlı artırarak Kosovalı kardeşlerimizin de yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizden aldığımız bağışları Kosovalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Onların da selamlarını getirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den getirilen 500 gıda kolisi Kosova Kızılhaç vasıtasıyla Prizren'in yanı sıra Priştine, Suhareka gibi belediyelerde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç