Türk Kızılay Çubuk'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi

Türk Kızılay Çubuk Şubesi, 32 çocuğa bot ve mont dağıttı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, AA muhabirine, ilçede özellikle yüksek kesimlerde havanın her geçen gün soğuduğunu belirtti.

Çocukların kışın üşümemesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Aslan, ilk olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının yoğun olarak geldiği okulda çalışmaya başladıklarını aktardı.

Aslan, şunları söyledi:

"Burada bugün ilk etapta 19 erkek ve 13 kız çocuğumuza bot ve mont dağıtımı yaptık. Talep oldukça sayıları okullardan belirleyip diğer okullarımızda da dağıtımlara devam edeceğiz. Kızılay olarak inşallah ihtiyaç sahibi olan kişileri, çocuklarımızı soğukta üşütmeyeceğiz, ayaklarını ıslatmayacağız. Bağışçılarımızdan, Çubuk Kaymakamlığımızdan, Çubuk Belediyemizden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz."

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar ise gönüllüler olarak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kışlık kıyafet ulaştırmaya devam edeceklerini kaydederek, çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.