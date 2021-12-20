Türk Kızılay Çubuk'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay Çubuk'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi

Türk Kızılay Çubuk'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi
AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Çubuk Şubesi, 32 çocuğa bot ve mont dağıttı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi, 32 çocuğa bot ve mont dağıttı.

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, AA muhabirine, ilçede özellikle yüksek kesimlerde havanın her geçen gün soğuduğunu belirtti.

Çocukların kışın üşümemesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Aslan, ilk olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının yoğun olarak geldiği okulda çalışmaya başladıklarını aktardı.

Aslan, şunları söyledi:

"Burada bugün ilk etapta 19 erkek ve 13 kız çocuğumuza bot ve mont dağıtımı yaptık. Talep oldukça sayıları okullardan belirleyip diğer okullarımızda da dağıtımlara devam edeceğiz. Kızılay olarak inşallah ihtiyaç sahibi olan kişileri, çocuklarımızı soğukta üşütmeyeceğiz, ayaklarını ıslatmayacağız. Bağışçılarımızdan, Çubuk Kaymakamlığımızdan, Çubuk Belediyemizden gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz."

Türk Kızılay Çubuk Şubesi Kadın Kolları Başkanı Filiz Nar ise gönüllüler olarak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kışlık kıyafet ulaştırmaya devam edeceklerini kaydederek, çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türk Kızılay Çubuk'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi

Türk Kızılay Çubuk'ta ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title