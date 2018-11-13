Türk Kızı Almanya'yı "İsyan" Parçasıyla Salladı

The Voice Almanya'nın bu sezonki en dikkat çeken performansına dün akşam Sinem Uraz adlı Türk kızı imza attı.

Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısıyla yarışmaya katılan Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başararak stüdyodakileri kendine hayran bıraktı.

"ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLİYORUM"

Yarışmacı Sinem Uraz, yarışmadaki başarısından sonra mutluluğunu şöyle dile getirdi: En sonunda anlatabilirim! Çok uzun zamandır bekliyorum ve bugün sonunda "THE VOICE OF GERMANY"un 8. sezonunun parçası olduğumu açıklayabiliyorum !