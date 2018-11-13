Türk Kızı Almanya'yı "İsyan" Parçasıyla Salladı
The Voice Almanya yarışmasında Türk yarışmacı Sinem Uraz performansıyla geceye damga vurdu.
The Voice Almanya'nın bu sezonki en dikkat çeken performansına dün akşam Sinem Uraz adlı Türk kızı imza attı.
Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısıyla yarışmaya katılan Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başararak stüdyodakileri kendine hayran bıraktı.
"ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLİYORUM"
Yarışmacı Sinem Uraz, yarışmadaki başarısından sonra mutluluğunu şöyle dile getirdi: En sonunda anlatabilirim! Çok uzun zamandır bekliyorum ve bugün sonunda "THE VOICE OF GERMANY"un 8. sezonunun parçası olduğumu açıklayabiliyorum !
YORUMLAR (13)
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TURKUN GUCUCevap Yaz Yayından Kaldır
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Saçma saçma yorumlar yazmışlar. Sarkıyı boşver, kızın sesi çok güçlü ve duyguyu da iyi vermiş.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hela olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Saçma sapan yorumlar yapmayın.. Bir Turk 4 Alman jüriyi kaldırmış işte gurur duydum.. Aslan kızımızCevap Yaz 6 Yayından KaldırBEYİN: orada seçen değil seçilen konumunda gurur duyulacak bir şey yok ortadaYayından Kaldır