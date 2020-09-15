'Türk Kim Kardashian Metisha Schaefer'a dizi ve film teklifleri yağıyor
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'Türk Kim Kardashian Metisha Schaefer'a dizi ve film teklifleri yağıyor

'Türk Kim Kardashian Metisha Schaefer'a dizi ve film teklifleri yağıyor Türklerin Kim Kardashian'ı olarak bilinen dünyaca ünlü Türk top model Metisha Schaefer'a Türk dizilerinden teklif yağmaya başladı.

15.09.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:52

'Türk Kim Kardashian Metisha Schaefer'a dizi ve film teklifleri yağıyor

MUĞLA - Türklerin Kim Kardashian'ı olarak bilinen dünyaca ünlü Türk top model Metisha Schaefer'a Türk dizilerinden teklif yağmaya başladı. Amerika'da Kim Kardashian'ın ikizi olarak gösterilen Metisha sosyal medya üzerinden Türkiye'yi de bol bol tanıtıyor.

Yalıkavak tilkicik koyunda bulunan Highligt otelde objektiflere takılan top model Metisha Schaefer gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Her yerde sık sık Türk olduğunu vurgulayan Metisha "Bodrum'da tatilim çok güzel geçiyor. Yoğunlukta biraz uzaklaşıp dinlenmeye çekildim" ifadelerini kullandı.

Metisha yeni porojelerinden de bahsederek "Amerika'da bir projem var şu anda Netfix'le. İçeriği hakkında şu anda bilgi veremem. Türkiye'de de birkaç sürpriz projelerim olacak inşallah. Şu anda hem Amerika'da hem de Türkiye'deyim" şeklinde konuştu.

Samsun'lu Kim Kardashian

Aslen Samsun'lu olan Metisha Schaefer Samsun'u çok sevdiğini belirterek "Samsun'luyum ve gurur duyuyorum bundan. Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Türk olduğum için Türkiye'yi çok özledim. Çok uzak kaldım Türkiye'den şu anda bazı imkanlar var, güzel projeler var. Bu projelerin kendi ülkemde olması benim geri dönüş yapmama sebep olabilir" dedi.

'Türk Kim Kardashian Metisha Schaefer'a dizi ve film teklifleri yağıyor

Kaynak: İHA

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