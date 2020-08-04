Türk kara sularına itilen 41 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı.
04.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:30
İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı.
Karaburun açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 41 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA