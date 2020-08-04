Türk kara sularına itilen 41 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk kara sularına itilen 41 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı.

Türk kara sularına itilen 41 sığınmacı kurtarıldı
04.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:30

İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı.

Karaburun açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 41 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi Güncel
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 30 kişi hayatını kaybetti, 2500 yaralı var
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi müşterilerin önünde gözünü kırpmadan öldürdü
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Beyrut Deprem Lübnan
Şu an buradasınız: Türk kara sularına itilen 41 sığınmacı kurtarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 22:29:57. #1.14#
title