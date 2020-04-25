Türk Kahvesi Kalp Krizi Riskini Artırıyor Mu?
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Teknoloji, Haber

Türk Kahvesi Kalp Krizi Riskini Artırıyor Mu?

Bugüne kadar Türk kahvesi ile ilgili sayısız araştırma yapıldı. Şimdilerde ise filtre kahve ile Türk kahvesi sıklıkla karşılaştırılıyor.

25.04.2020 03:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 03:27
Türk Kahvesi Kalp Krizi Riskini Artırıyor Mu?

Bugüne kadar Türk kahvesi ile ilgili sayısız araştırma yapıldı. Şimdilerde ise filtre kahve ile Türk kahvesi sıklıkla karşılaştırılıyor. Bilim insanları önemli bir çalışma yaptı ve Türk Kahvesi ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. İşte bütün detaylar.

Türk kahvesi Hem Türkiye'de hem de bütün dünyada severek içilen kahve türleri arasında yer alıyor. Özellikle de Türk kahvesinin bugüne kadar birçok faydası olduğu söylenmişti. Şimdi ise ortaya atılan iddialar Türk kahvesinin Kalp krizine yol açtığına işaret ediyor. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Dag Thelle, "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az" ifadelerine yer verdi.

Türk kahvesi kalp krizi ile bağlantılı mı?

Dünya basınında yer alan bu araştırma haberi büyük tartışmalara neden oldu. Filtre kahvenin çok fazla zararının olmadığı ve şimdilerde çok yaygın olan french press makinesinde Türk kahvesi yapımının özellikle çok daha büyük sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Konuşmasının devamında Prof. Dag Thelle, "Kaynatılarak yapılan Yunan ya da Türk kahvesi veya "French press" yöntemiyle yapılan kahve, yüksek miktarda cafestol ve kahveol içeriyor. Bunlar kahvede ve tortusundaki (telvesinde) yağ damlacıklarında bulunan kimyasallar. Çalışmalar, bu maddelerin trigliserid ve LDL kolesterol seviyesini artırabildiğini gösteriyor. Bu yüzden filtre kahve için. Kağıt filtre, bu kimyasalları tutabilir" ifadelerine yer verdi.

Tüm bu kahve araştırmaları, 20 ile 79 yaş arasındaki insanlarda gerçekleştirildi. Ortaya çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Yukarıda da araştırmacıların yaptığı ifadelere bakılırsa, Türk kahvesi kalp krizine yol açıyorken filtre kahve ömrü uzatıyor. Sizce bu araştırmanın sonuçları doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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