Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü - Haberler
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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

İYİ Parti Edirne İl Kadın Politikaları Başkanı Dilek Kırmızı, cumhuriyetin ilanıyla kadınların siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini söyledi.

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Edirne İl Kadın Politikaları Başkanı Dilek Kırmızı, cumhuriyetin ilanıyla kadınların siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini söyledi.

Kırmızı, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü nedeniyle parti binasında yaptığı açıklamada, 5 Aralık 1934'te Anayasa'da yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini anımsattı.

Önce belediye ve muhtarlık seçimlerine katılan kadınların daha sonra TBMM'ye girdiğini ifade eden Kırmızı, şunları kaydetti:

"Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için kadını ve erkeği eşit yurttaş yaratmanın gerekli olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade ve bu iradenin Önderi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sayesinde kadınlarımız özellikle seçme ve seçilme hakkı yönünden birçok gelişmiş ülkede yaşayan hemcinslerine oranla daha öndedir.

Kadının insan haklarının önündeki engellerin kalkması, yasal değişikliklerin yapılması, kadın erkek eşitliğini sağlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması için tüm siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verip mücadele etmesi gerektiğini belirtir kamuoyuna saygılar sunarım."

İl Başkanı Demir

Toplantının ardından gazetecilerin sorunlarının yanıtlayan İl Başkanı Ekrem Demir ise döviz kurundaki artışın ekonomiyi olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Ekonomik sorunlar yaşandığını iddia eden Demir, "Geçim sıkıntısı had safhada. Döviz kurlarının bu denli yükselmesiyle sıkıntılar bir o kadar arttı. Bu gidişatın sürdürülebilirliği yok." ifadelerini kullandı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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