Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma oyuncuları, fragmanı Türk İşi Dondurma filmi yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor. Can Ulkay yönetmenliğinde çekilden Türk İşi Dondurma filmi, iki Türk gencinin 1915 yılında Çanakkale Savaşı sırasında memleketinden uzakta Avustralya'da verdikleri milli mücadeleyi konu ediniyor. Türk İşi Dondurma filmi oyuncuları kim? Türk İşi Dondurma fragmanı...

Türk İşi Donduma, Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı, 2018 yapımı 15 Mart 2019'da vizyona girmiş yerli sinema filmidir. Çanakkale Savaşı'nda Avustralya'da bulunan biri dondurmacı biri deveci iki Türk genci, ülkelerine dönmeye çalışsalar da Avustralya devleti buna engel olur. Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay filmin başrolünde yer alıyor. İşte, Türk İşi Dondurma filmi detayları...

Türk İşi Dondurma filmi izle...

TÜRK İŞİ DONDURMA KONUSU

Yaşamını Avustralya'da sürdüren iki Türk, geçimlerini el arabası ile dondurma satarak ve devecilik ile sağlamaktadır. 1915 yılında memleketlerinde savaş çıktığını öğrenen ikili, Çanakkale'ye cepheye gitmeye karar verir ancak adadan ayrılmalarına izin verilmez. Bu sırada İngilizlerce Avustralya'da Türkler aleyhine propaganda yapılmaya ve asker devşirmek için broşür dağıtılmaya başlanır. Bunu öğrenen iki Türk, ülkelerinde veremedikleri mücadeleyi Avustralya'da vermeye karar verir.

TÜRK İŞİ DONDURMA OYUNCULARI

Yeni Türkiye'nin doğuşunda dönüm noktası olan Çanakkale Savaşı döneminde iki Türk gencinin, Avustralya'ya karşı yürüttükleri mücadelenin yer aldığı filmde oyuncu kadrosu şöyle:

Erkan Kolçak Köstendil - Deveci Ali

Ali Atay - Dondurmacı Mehmet

Şebnem Bozoklu - Gülsüm

Will Thorp - Captain Wayne

Marleen Mathews - Maria

James Farley - David

Caner Kurtaran - Salim

Alma Terzic - Rose

Tristan Alexander - Billy

Carl Wharton - General Henry Willet