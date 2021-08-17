Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı
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Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı

Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türk-İş, kütüphanesini akademisyenler ve öğrenciler için dijital ortama taşıdı.

Türk-İş, kütüphanesini akademisyenler ve öğrenciler için dijital ortama taşıdı.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş kütüphanesinin sahip olduğu 7 bin eserle çalışma hayatı ve Türk sendikacılık tarihine ışık tuttuğu belirtildi.

Kütüphanenin akademisyenler, araştırmacılar, sendikacılar ve üniversitelerin çalışma hayatı bölümü öğrencilerinin ana başvuru kaynaklarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijitalleşme, Kovid-19 salgını sürecinde hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Belirli meslekler için evden çalışma söz konusu oldu. Dünyada yaşanan bu sıkıntılı dönem çalışma yaşamında radikal değişiklikleri de beraberinde getirdi. Salgın sürecinde kütüphanemize erişim alınan tedbirler nedeniyle sınırlı düzeyde kaldı. Özellikle öğrenci ve akademisyenlerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırma için Türk-İş'e ait 1500 eserin tamamını, dışardan temin edilen 5 bin 500 eserin ise kapakları ve içindekiler bölümlerini dijital ortama taşıdık. Tüm ilgililerine hayırlı uğurlu olsun."

Açıklamada, dijital kütüphaneye www.turkis.org.tr web sitesindeki "kütüphane" sekmesi üzerinden kolaylıkla ulaşılabileceği belirtildi.

Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı
Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı
Türk-İş, kütüphanesini dijital ortama taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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