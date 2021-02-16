Türk İş Kadınları Çırağan Sarayı'nda buluşuyor
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Türk İş Kadınları Çırağan Sarayı'nda buluşuyor

16.02.2021 22:10 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:14
Türk İş Kadınları Çırağan Sarayı'nda buluşuyor

Kadınların iş gücüne katılarak, başarılı girişimlere imza atması ülkemizin ekonomik kalkınmasına fayda sağlarken, yeni girişimcilere de ilham oluyor


Erkek egemen dünyasında ayakları üzerinde durmayı başaran kadınlar iş yaşamlarındaki başarıları kadar da sosyal sorumluluk projelerinde de birçok insana örnek teşkil ediyor. İş dünyasında şirket yönetiminden patronluğa kadar adeta ekonominin nabzını tutan iş kadınları, 7 Nisan 2021'de Çırağan Sarayı'nda buluşuyor. Türk İş Kadınları Dergisi'nin düzenlediği ödül töreninde& ; iş dünyasının nabzını tutan Türkiye'nin başarılı kadınlarına plaket takdim edilecek. Türk İş Kadınları Dergisi imtiyaz sahibi Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk İş Kadınları Rehberi ve organizasyonu ile iş dünyasındaki yer alan iş kadınlarımızın başarılarının ve gücünün tespiti açısından yeni bir kapı açmış olacağız. Umarız yayınlarımız ve organizasyonumuz ile& ; profesyonel Türk İş Kadınları'nın güçlerini birleştirmesinde, ulusal ve uluslararası iş bağlantılarının oluşmasında, bilgi ve tecrübe alışverişinin gelişmesinde ve var olan dostlukların pekişmesinde katkı sağlamış oluruz"dedi.



Kaynak: Snob Magazin

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