Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri Taksim'e çelenk bıraktı
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Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri Taksim'e çelenk bıraktı

Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri Taksim'e çelenk bıraktı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk-İş temsilcileri, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra anıta çelenk sundu.

Başkan Ergün Atalay, basın açıklamasında, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bugünü bayram olarak kutlamak istediklerini ancak bu yıl böyle bir imkan olmadığını belirten Atalay, "Çalışanlarla ilgili şu anda, işinden olan işçiler var. Düzgün, namuslu işverenler olduğu gibi art niyetli olanları da var. Örgütlü toplum istemiyor, işçiyi işten çıkarıyor, izne çıkarıyor, bunu ranta çeviriyor. 1980, ülke nüfusu 44 milyon, 2,5 milyon sendikalı işçi var. Nüfusun iki mislini geçtik, sendikalı işçi sayısında iki katına ulaşamadık. Kovid döneminde sendikalıların o kadar problemi yok, sendikasızlar zorda." dedi.

Türk-İş'in ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu temsilcileri de Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı.

Genel Başkan Mehmet Balık, yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçesiyle işçilerin alanlarda toplanmasına izin verilmemesini eleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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