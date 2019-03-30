Türk-İş Eski Genel Başkanı Kumlu, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) eski genel başkalarından Mustafa Kumlu'nun cenazesi, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

68 yaşında yaşamını yitiren Kumlu için öğle namazının ardından Hunat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kumlu'nun cenazesi kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Törene, Kumlu'nun ailesi ile yakınlarının yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri milletvekilleri, belediye başkanları, sendika temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA