TÜRK-İŞ, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı

İŞ, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehit Ömer Takdemir'i kabri başında dualarla andı.

TÜRK-İŞ, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'i kabri başında andı

ANKARA - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehit Ömer Takdemir'i kabri başında dualarla andı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, şehit Ömer Takdemir'in Kahramankazan ilçesi Yakuphasan köyünde bulunan kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyarette Genel Başkan Ergün Atalay şehit Ömer Takdemir'in ailesine taziyelerini ileterek, "TÜRK-İŞ olarak şehidimizin ailesinin dün nasıl yanındaysak bugün de, yarın da yanında olacağız. Ömer hepimizin evladıydı. 15 Temmuz gecesini iyi analiz etmek lazım. O gece kahramanlar, gaziler ve şehitler olduğu gibi aynı zamanda hainler de vardı. O hainler fırsat buldukları zaman bize ve ülkemize en büyük kötülüğü geçmişte de olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edeceklerdir. Bizler terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim bu millete böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik