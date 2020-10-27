Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu

27.10.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:57
Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyan'ın da aralarında bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği görüntüleri paylaştı. SİHA'lar tarafından gerçekleştirilen operasyonda Harutyunyan da yaralandı.

Azerbaycan ordusunun, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı imha edilen Ermeni birliklerine ait yeni görüntüler paylaştı.

DAĞLIK KARABAĞ'IN SÖZDE SAVUNMA BAKANI YARALANDI

Bakanlık tarafından yayınlanan son görüntülerde, Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA'ların Harutyunyan'ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan'ın saldırıda yaralandığını açıkladı.

Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu

SON DURUM

Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik yükseklik Ermenistan'dan geri alınmış durumda.

İlgili Haberler

Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 10 yaralı
Son Dakika: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, Berde'de sivilleri hedef aldı: 4 ölü, 10 yaralı
Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf: Yine koruyamadık
Dağlık Karabağ'da 3. kez ateşkesi bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan itiraf: Yine koruyamadık
Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı
Son Dakika! Hezimetin faturası ona kesildi: Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Özdemir Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya
Spor Babel Yücel İldiz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk İHA'larından nokta atışı! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 19:57:01. #1.14#
title