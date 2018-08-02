Türk Hukukçu, İngiltere'de "Yılın Avukatı" Adayı Oldu

Birleşik Krallık Barosu, Yılın Avukatı Ödülüne Avukat İbrahim Aytaç'ı 'Yılın Avukatı' kategorisinde aday gösterildi. Birleşik Krallık Barosu 'Law Society' tarafında her yıl düzenlenen İngiltere'nin Hukuk alanındaki en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, bu yıl ilklere tanıklık etmeye hazırlanıyor. Hukuk alanında İngiltere'nin en saygın ödül töreninde Avukat İbrahim Aytaç 'Yılın Avukatı' kategorisinde aday gösterildi. Tören öncesi İHA'ya açıklamalarda bulunan Aytaç, "Gerçekten de çok önemli bir durum, bizi de sevindiren bir konu. Bir Türk avukat olarak bizim aday gösterilmemiz bizleri çok sevindirdi" dedi. Avukat Aytaç, son yıllar içerisinde yürüttükleri büyük davalar olduğunu ve bu yüzden kendilerinin Baro tarafından aday olarak gösterildikleri düşüncesini taşıdığını söyledi. Aytaç, baronun adayları belirlerken mevcut olan davaları, yapılmış işlemleri ve medyaya yansıyan konuları incelediğinin altını çizerek, "Bizimde son bir yıl içinde yüksek mahkemede devam eden davalarımız olduğundan bu konu baro tarafından da göz önünde bulunduruldu" değerlendirmesinde bulundu. Göçmenlik konusunda uzman olan Avukat İbrahim Aytaç İngiliz barosunun 2018 yılının en iyi avukatını belirleyeceği adaylar arasında yerini alan tek Türk Avukat oldu. Birleşik Krallık Barosu, her yıl farklı kategorilerde, en iyi avukatları seçip ödül töreninde ödüllerini takdim ediyor.

(Mehmet Bal/İHA)