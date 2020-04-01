Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı...
Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.
01.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:55
Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA