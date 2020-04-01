Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı... Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

Türk Hava Yolları, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı. - İSTANBUL Kaynak: İHA