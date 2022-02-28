Yunan hava sahasına girmesine izin verilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul'a indi - Haberler

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Yunan hava sahasına girmesine izin verilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul'a indi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunan hava sahasına girmesine izin verilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul'a indi

Türk hava sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk hava sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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