Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
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Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

24.09.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara dair video da yer aldı.

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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