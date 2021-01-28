NATO uçağına yakıt ikmali
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NATO uçağına yakıt ikmali

28.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:57
NATO uçağına yakıt ikmali

MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde ilk kez gece görevi sırasında yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde ilk kez gece görevi sırasında yakıt ikmali yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'dan kalkan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev yapan NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağıyla Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı. Bu görevle, bir NATO uçağına ilk kez gece görevi esnasında havadan yakıt ikmali sağlanmış oldu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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