"Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı"
Türk Hava Kurumuna kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi.
16.10.2019 14:12
Türk Hava Kurumuna (THK) kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.
euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com