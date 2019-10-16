"Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı"

"Türk Hava Kurumu'na mahkemece 3 atama (geçici kayyum) yapıldı"

Türk Hava Kurumuna kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi.

16.10.2019 14:12

Türk Hava Kurumuna (THK) kayyum atandığı ve eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı'nın görevlendirildiği öne sürüldü.


euronews'in ulaştığı Türk Hava Kurumu kaynakları ise mahkemece kurumda boş olan 3 makama atama yapıldığını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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