TÜRK HARB-İŞ'TEN BAŞKAN BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Atak ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Türk Harb-İş Sendikası savunma sanayisinde çalışanları temsil ediyor. Ülkemizin savunulmasında görev alan çalışanların haklarını savunmak büyük önem taşıyor. Bu konuda çalışanların yanında olan Türk Harb-İş Sendikası'nı tebrik ediyorum" dedi.

Kendilerini makamında ağırladığı için Başkan Büyükerşen'e teşekkür eden Türk Harb-İş Eskişehir Şubesi Başkanı Hasan Atak ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e uçak maketi hediye etti.

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