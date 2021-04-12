SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak

Anadolu Ajansı / Elman Omic - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 15 hafız, ramazan boyunca Bosna Hersek genelinde görev yapmak üzere bu ülkeye ulaştı.

Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 15 hafız, ramazan boyunca Bosna Hersek genelinde görev yapmak üzere bu ülkeye ulaştı.

Başkent Saraybosna'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş tarafından karşılanan Türk hafızlara, Uluslararası Saraybosna Üniversitesindeki (IUS) camide Bosna Hersek'teki ramazan etkinlikleri hakkında bilgi verildi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk hafızların her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da dünya genelinde görev yapacağını ifade ederek "Hem ramazanın güzelliklerini oradaki toplumlarla yaşamak hem de Türkiye'yi temsil etmek açısından çok güzel faaliyetler icra ediliyor." dedi.

Bosna Hersek'e gelen hafızların Kur'an-ı Kerim, hatim, dua okuma ile ilim ve irfan sohbetleri gibi birçok alanda faaliyet göstereceğini belirten Keleş, faaliyetlerin ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Keleş, Türk hafızların Bosna Hersek genelinde birçok kentte görev yapacağını sözlerine ekledi.

Türk hafızlardan İbrahim Mansur da Bosna Hersek'e ilk kez geldiğini ifade ederek "Buradaki soydaş ve dindaşlarımızla daha güzel bir ramazan ayı geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bizim için de verimli bir ramazan olacak." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Breza, Fojnica, Kiseljak, Kakanj, Olovo, Gorazde, Mostar, Bihac, Velika Kladusa, Bosanska Krupa, Cazin ve Sanski Most kentlerinde görev yapacak Türk hafızlar, bilgilendirme toplantısının ardından görev yerlerine hareket etti.

SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak
SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak
SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak
SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elman Omic

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Vladimir Putin Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Hande Ataizi Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SARAYBOSNA - Türk hafızlar ramazan boyunca Bosna Hersek'te görev yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:46:44. #1.15#
title