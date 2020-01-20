Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi
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Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi

20.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:17
Türk hackerlar Fransız gazetecinin sosyal medya hesabını ele geçirdi

Türk hackerlar Paris Match dergisi genel yayın yönetmeni Bruno Jeudy'nin hesabını ele geçirdi. Gazeteci Jeudy'nin Twitter sayfasında 'Ayyıldız' adı altında paylaşılan mesajda "Türkiye'nin, tüm dünyada terör örgütü olarak kabul edilen PKK/YPG'ye karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyorum. Aynı zamanda Fransa'daki Türklere yönelik saldırıları da kınıyorum." mesajı paylaşıldı. Söz konusu mesaj Jeudy'nin Twitter sayfasına sabitlendi.


Sayfada paylaşılan bir başka mesajda ise "Fransız kamuoyu, PKK/YPG'nin terör örgütü olduğunu bilmeli" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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