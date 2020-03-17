Türk gençler ABD'de Korona virüsü testi kitleri üretti
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Amerika Birleşik Devletleri, Zeynep Ilgaz Pala, San Diego, Güncel

Türk gençler ABD'de Korona virüsü testi kitleri üretti

ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan Korona virüsünü "bir damla kanla 3-10 dakikada tespit eden" kitler yaptı.

17.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:40
Türk gençler ABD'de Korona virüsü testi kitleri üretti

SAN DİEGO-ABD'de yaşayan Türk gençleri Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala'nın ABD'nin San Diego kentinde kurdukları Confirm Biosciences Şirketi, COVID 19 olarak adlandırılan Korona virüsünü bir damla kanla 3-10 dakika arasında tespit eden kitler üretti.

Pala Çifti, yaptığı açıklamada, bir Türk şirketi olarak böyle bir test ürettikleri için çok mutlu olduklarını bildirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un kısa sürede test edilmesi yönünde yürüttükleri çalışmanın bir ay önce sonuçlandığını ve üretim aşamasına geçtiklerini belirten Pala Çifti, şu bilgileri verdi:

'' Firmamız ürün ve teknoloji test etmek konusunda her zaman ön saflarda yer aldı. Dünya'yı etkileyen virüs karşısında da 'bizler birşeyler yapmalıyız' diye düşündük . Ekibimizle gece-gündüz buna yoğunlaştık. 'Hastanelerin laboratuvarlarında kısıtlı imkanlarda çok pahalıya ve uzun zamana yayılan testleri daha kısa sürede ve çabuk nasıl gerçekleştiririz, binlerce kişiye nasıl umut, çare oluruz' diye yola çıktık. Test kitlerini Çin'li ortağımızla üreterek piyasaya sürdük. CE İşaretli test kiti, yanal akış teknolojisini (Lateral flow technology) kullanarak virüsü küçük bir damla kan örneği ile tespit etmektedir. 3-10 dakika arasında süren test, Çin, Avrupa ve başka kıtalarda milyonlarca adet satılmaya başlandı.''

Zeynep Ilgaz Pala daha önce ürettikleri çeşitli kitlerin mağazalardan satın alınarak evlerde kişiler tarafından yapıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

''Bu ürettiğimiz kitleri hastanelere, sağlık kuruluşlarına satarak testleri doktorların kısa sürede yapmasını ve daha çok kişiye ulaşmasını amaçladık. Günde 500 bin test üretme kapasitesine sahibiz. Başta İtalya, Pakistan, Vietnam, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Taiwan, Avusturya, Romanya, Malezya, Libya gibi ülkelere bugünlerde çok gönderdik. Türkiye'ye de bu kitlerimizden göndermek isteriz. Türk vatandaşıyız. Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak en büyük görevimiz. Sağlık Bakanlığı'yla işbirliğine hazırız.Bizewww.confirmbiosciences.comsitemizden ulaşılabilirler.''

Çin'deki Healgen Şirketi'nin CEO'su Bryan Fang da COVID -19 testini çıkarmaktan ve Confirm Biosciences ile bu konuda işbirliği yapmaktan dolay çok mutlu olduklarını ifade etti,'' Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak duyurulan bu virüsün biran önce durdurulmasi için hepimiz çalışmalar içerisindeyiz" dedi.

EVİN GARAJINDAN DOĞAN ŞİRKET

Boğaziçi Üniversitesi EkonomiBölümünden mezun olduktan sonra işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmak üzere 1997 yılında Amerika'ya giden Serhat Pala, eşi Zeynep Ilgaz Pala ile evlerinin garajında çok küçük bir sermayeyle TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket kurarak iş hayatına atıldı. Pala Çifti, evde uygulanabilecek çeşitli sağlık testi ürünlerini, internet üzerinden satışa sunarakbaşladıkları sektördesaç teli yardımıyla, kullanılan uyuşturucunun cinsini tespitten, DNA ve sperm sayımı, hamilelik ve kısırlık testleri geliştirdi.

Pala Çifti, 1999 yılında da Confirm Biosciensces (Tasdik Laboratuvarı) adlı ikinci şirketlerini kurarak sağlık alanında evde kişilerin kendilerinin yapacağı ve hızlı sonuç alacakları kitler üreten bir dünya şirketine dönüştü.

BİRÇOK ÖDÜL ALDILAR

Kenan ve Arden adlı iki oğulları bulunan Zeynep Ilgaz Pala ve eşi Serhat Pala'nın ABD'deki başarılı iş yaşamında aldıkları ödülleri ise şunlar: 2008 - Serhat Pala'nın kurduğu TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket ülkenin en hızlı büyüyen 500 şirketi listesine girdi.

Serhat Pala Türk Amerikan İş Konyesi'nin (TAİK) verdiği "Amerika'da Yılın Ticaret Lideri" ödülünü aldı.

2008- Zeynep Ilgaz Pala San Diego Metropolitan tarafından 40 yaş altında 40 başarılı iş adamı/iş kadını ödülü

2009 - Zeynep Ilgaz Pala – YRising Star Award 'Yükselen Yıldız' ödülüne layık görülmüş, ödülünü San Diego State Üniversitesi (SDSU) Dekanı Prof.Dr. Gail Muaghton'un elinden aldı. 2010 - Zeynep Ilgaz Pala- San Diego Eyaleti tarafından yılda bir kez verilen - ''Yeni Nesil Ödülü'' nün sahibi oldu 2013 -2014 Zeynep Ilgaz Pala, Inc- Amerika'nın ''En hızlı büyüyen şirketler'' listesine girerek ödül aldı.

2014- Zeynep Ilgaz Pala, New Yort'ta düzenlenen törenle ABD'nin iş dünyasındaki Oscar'ı olarak nitelendirilen Stevie Awards for Women in Business Winners yarışmasında "İş Ürünleri Kategorisinde" Yılın İş Kadını Girişimcisi ödülünü aldı.

Oğulları Kenan Pala da okulunda yaptığı projeler, kurduğu dernekle evsiz, kimsesiz ve gazilere yaptığı yardımlarla 2018'de ABD'de Kenan Pala onuruna 23 Ocak günü 'Kenan Pala Günü' ilan edildi.

Arden Pala ise İngilizce yazdığı iki kitapla dünya çocuklarına Çin ve Türkiye'yi tanıttı. Kitaplarının gelirini kimsesiz çocuklara bağışladı. Arden Pala aynı zamanda amatör ve profesyonel olarak tiyatrolarda başarılı rollerde sahne alıyor.

Kaynak: Bültenler

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