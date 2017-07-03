Türk Gemisine Ateş Açan Yunanistan'a Dışişleri'nden Sert Tepki: İzahı Yok, Kınıyoruz

Ege Denizi'nde Türk bayraklı yük gemisine Yunan sahil güvenliği ateş açtı. Geminin kaptanı Kalkavan, 16 kurşunun gemiye isabet ettiğini açıkladı. Dışişleri'ndeki yetkililerden alınan bilgiye göre yetkili kurumlarla temas halinde olunduğu belirtiliyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı M/V ACT adlı kuruyük gemisine Rodos Adası açıklarında seyir halindeyken Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada ''İskenderun limanından İzmit limanına hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir"

"HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN ATEŞ AÇMANIN İZAHI YOK"

"İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır"

"ÖLÇÜSÜZ HAREKETİ KINIYORUZ"

Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz'' ifadeleri yer aldı.