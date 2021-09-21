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Türk futbolunda Kuntz tartışması

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Türk futbolunda Kuntz tartışması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz hakkında spor dünyasında farklı görüşler mevcut.Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Stefan Kuntz ile resmi olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz hakkında spor dünyasında farklı görüşler mevcut.Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Stefan Kuntz ile resmi olarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. A Milli Takım sorumlusu olan Hamit Altıntop'un etkili olduğu kararda, kariyerinde ilk kez A milli takım düzeyinde çalışacak olan 59 yaşındaki Kuntz'un göreve getirilmesi, olumlu olduğu kadar olumsuz da karşılandı.

DW Türkçe'ye konuşan spor spikeri ve yorumcusu Ercan Taner, Stefan Kuntz'un genç milli takımlardaki kurduğu sistem ve başarıya atıfta bulunarak, TFF'nin Kuntz tercihini 1990-93 arası A Milli Takım'da görev yapan Sepp Piontek tercihine benzetti: "Piontek'in Türk futboluna çok büyük faydalar getirdiğine inananlardanım. Aynı şekilde Galatasaray'da Derwall'in de. Bir sistem kurmak istediler. O sistem çoğu zaman da meyvelerini verdi, başarılı sonuçlar getirdi. Şimdi milli takımın Hollanda mağlubiyetinden sonra Hamit Altıntop'un da bu konuda büyük bir çabası var. Stefan Kuntz'la yapılan anlaşmayı gayet normal karşılıyorum. Sabredilirse ben Kuntz ve ekibinin başarılı olacağına inanıyorum."

Futbolculuk döneminde Stefan Kuntz'un birçok maçını da anlatan Taner, "Kendisiyle çok röportaj da yaptım. Futbolun teknik ve taktiğini çok iyi bildiğini o röportajlarda bir kez daha anladım. Vizyon sahibi biri" ifadelerini kullandı. Taner, henüz yardımcı antrenör ekibi açıklanmayan Kuntz'un hem Almanya'yı hem de Türkiye'yi çok iyi bilen bir antrenör ekibi kurması gerektiğinin de altını çizdi.

"Henüz tanınmamış bir teknik adam"

Alman futbolunu yakından takip eden yorumcu Orhan Uluca, Kuntz'un takımı bir arada tutma, takım kimliği ve takım ruhu oluşturma konusunda çok iyi olduğu yönünde düzülen övgülere karşın TFF'nin tercihini riskli bulduğunu söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Uluca, "Herr Stefan Kuntz, hiçbir zaman üst düzey bir takımı, hatta 1. Bundesliga seviyesindeki herhangi bir takımı çalıştırmadı. 2008-2016 arası Kaiserslautern'de yöneticilik yaptı. 99-2004 arası ikinci lig, üçüncü lig hocalıkları var ama son 5 yılda ilk defa kendini üst düzeyde gösterebildi" diye konuştu.

Uluca, Kuntz'un, Türkiye'nin Dünya Kupası Elemelerinde oynayacağı Norveç maçı öncesi bu göreve getirilmesini ise "kumar" olarak olarak yorumluyor: "Takımı daha henüz tanımamış bir teknik adamla yola çıkmak ne kadar doğru? Çünkü olumsuz sonuç o projeyi de etkileyebilir. Belki burada bir kumar oynanıyor. Eğer Norveç maçını da kazanarak başlarsa belki Stefan Kuntz projesi Hamit Altıntop'un basın toplantısında dediği gibi bütün açıkları kapatabilecek bir adım olabilir. Ama grupta 3-4 maç kala göreve getirilmesini ben oldukça riskli buluyorum."

Ercan Taner ise, kısa bir süre sonra oynanacak Norveç maçında alınacak olumsuz sonucun Kuntz ile yapılan başlangıcı etkilemeyeceğini düşünüyor: "TFF'nin açıkladığı 3 yıllık bir sözleşme. Uzun vadeli bir çalışma düşünülüyor. Bu karşılaşmada Stefan Kuntz takıma sistemi hemen benimsetemeyecek ama o anda milli takım oyuncularının o maçta çok iyi motive olmaları gerekir."

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmeden önce Kuntz, Almanya U21 (21 yaş altı) Futbol Milli Takımı'nı çalıştırıyordu. Futbol oynadığı dönemde Beşiktaş'ta da forma giyen Kuntz'un adı, Joachim Löw'den boşalan Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için de geçiyordu.

Volkan Ağır

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