'Türk Film Günleri'nde çocukların günü

'RAFADAN Tayfa - Delhiz Macerası' filminin yönetmen ve yapımcısı İsmail Fidan ve 'Kuklalı Köşk' filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk filmleri çocuklarla birlikte izledi. Burada bir konuşma yapan İsmail Fidan, yönetmen olarak filmdeki karakter seçimlerinde, karakterlerin Türk kültürünün ögelerini taşımasına özen gösterdiklerini belirtti. Almanya galası gerçekleştirilen 'Kuklalı Köşk' filminin oyuncusu Kadir Çöpdemir ile yapımcısı Mustafa Öztürk ise YEE iş birliğiyle Almanya'daki çocuklarla buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

YARIN 'AHLAT AĞACI'

Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut ise bu yıl ikincisi düzenlenen film günlerinin bir gününü çocuklara ayırdıklarını belirterek, "Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçeyi unutmamasını ve velilerde Türkçe bilincini uyandırmayı amaçlıyoruz. Günümüzde Almanya'da yaşayan yeni nesilde Türkçe erozyonu büyük tehlike oluşturmaktadır" dedi. Film izleyen çocuklara günün hatırası olarak 'Rafadan Tayfa' karakterlerinin yer aldığı kumaş çanta içinde hediyeler verildi.

'Türk Film Günleri' kapsamında yarın da 'Ahlat Ağacı' filmi gösterilecek. FilmForum'da gösterilen filmleri sinemaseverler ücretsiz izleyebiliyor.