Türk Eğitim Vakfı, Değerli Bağışçısı Türkan Sedefoğlu'nu unutmadı

17.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:32

Törene TEV yönetimi, bursiyerleri, TEVİTÖL ve TEV Türkan Sedeoğlu İlkokul öğrencileri ile Sedefoğlu'nun yakınları katıldı.

Türkiye'deki radyo reklamcılığının öncülerinden Türkan Sedefoğlu, ölümünün 29. yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.16 Ocak Perşembe günü gerçekleşen anma törenine, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı yetkilileri ve bursiyerleri, TEVİTÖL ve TEV Türkan Sedefoğlu İlkokul öğrencilerininyanı sıra Sedefoğlu'nun ailesi ve yakın dostları da katıldı.

Törende konuşan Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, "1991 yılında aramızdan ayrılan Türkan Sedefoğlu, Vakfımıza çok değerli katkılar sağlayan isimler arasında ön saflarda yer alıyor. Tüm mal varlığını eğitime katkı sağlamak, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için Vakfımıza bağışladı. Türkan Sedefoğlu'nun fonundan bugüne kadar 14 bine yakın burs desteği sağlandı. Ayrıca vasiyeti gereği Kuzguncuk'ta 27 derslikli, 778 öğrencinin eğitim gördüğü bir ilköğretim okulu ve üstün başarılı ve yüksekpotansiyelli çocukların eğitim gördüğü TEVİTÖL'de kız öğrenci yatakhanesi yapıldı. Türkan Sedefoğlu aynı zamanda gençlere örnek teşkil eden, ilham veren bir isim. Bir hayal kurarak Türkiye'de olmayan radyo reklamcılığı sektörünü hayata geçirmiş, çok çalışmış. Bu alanda ilk olmak onu korkutmamış, cesaretle ilerlemiş ve birçok kişiye ekmek parası sağlamış. Kendisini her zaman şükran ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler