Türk Eğitim-Sen'in Sivas'ta üye sayısı 3100'ü aştı

SİVAS (AA) - Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi Başkanı Yüksel Yiğit, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yiğit, kentteki bir otelde düzenlenen etkinlikte, kasım ayının ortasından bu zamana kadar Sivas'ta üye sayısını 3100'ün üzerine çıkardıklarını söyledi.

Sendikanın üye sayısı baz alındığında Türkiye'de 6. sırada yer aldıklarını dile getiren Yiğit, "Bizim üstümüzde sadece büyük şehirler var. Aslında öğretmen sayısını baz aldığımızda Türkiye birincisiyiz. İdarecisinden öğretmenine, kantincisine kadar biz eğitim camiasındaki herkese eğitim çalışanı bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Birini eksik görürsek eğitimimizin de bir parçası eksik kalmış oluyor. Dolayısıyla eğitime bir bütün olarak bakıyoruz." diye konuştu.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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