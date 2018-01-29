Türk Eğitim-Sen'den Ttb'ye Tepki

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Doktorlarımıza hizmet etmek ve onların sorunlarına çare üretmek yerine, bölücü odakların yan kuruluşu gibi hareket eden Türk Tabipler Birliği'ni kınıyor ve bütün doktorlarımıza, akademisyenlerimize velhasıl eğitim ve sağlık çalışanlarımıza çağrıda bulunarak bu kurumu hizaya getirmelerini ve bölücü işgale son verdirmelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bostan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkarak bildiri yayımladığını belirterek, "TTB, maalesef bölücülerin hapishane şartlarının iyileştirilmesi, Kobani günü, Cizre'de teröristlere sahip çıkma telaşı yanında Ermeni tehciri ile ilgili Türk milletini karalama çalışmalarından geri durmamıştır. Şimdi de bölgeye huzur getirmek ve sınırlarımızı terör koridorundan korumak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatına karşı çıkmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

TTB'yi kınadıklarını bildiren Bostan, "Doktorlarımıza hizmet etmek ve onların sorunlarına çare üretmek yerine, bölücü odakların yan kuruluşu gibi hareket eden TTB'yi kınıyor ve bütün doktorlarımıza, akademisyenlerimize velhasıl eğitim ve sağlık çalışanlarımıza çağrıda bulunarak, bu kurumu hizaya getirmelerini ve bölücü işgale son verdirmelerini bekliyoruz." dedi.