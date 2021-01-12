Türk edebiyatının sesli öyküleri milyonlara ulaşıyor

Bu çalışma, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarlara ait 200 öykünün; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir Sesli Öykü Antolojisi özelliği taşıyor.

Bu çalışma, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarlara ait 200 öykünün; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir Sesli Öykü Antolojisi özelliği taşıyor. Her biri, özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844 – 1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser ise 1952 sonrası doğmuş yazarlarımıza ait.

DenizBank YouTube kanalında edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel'in seslendirdiği Dede Korkut'a ait Deli Dumrul, Müşfik Kenter'in seslendirdiği Sabahattin Ali'ye ait Hanende Melek, Rüştü Asyalı'nın seslendirdiği Aziz Nesin'e ait Kambur Sabri'nin Radyosu, Sema Aybars'ın seslendirdiği Münire Danış'a ait Eski Saklı Bir Hatıra, Yetkin Dikinciler'in seslendirdiği Başar Başarır'a ait Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi, Tülay Bursa'nın seslendirdiği Selma Fındıklı'ya ait Kuş Kanadı Kalem Olsa, Hakan Ateş'in seslendirdiği Nedim Gürsel'e ait Dönüş ve daha onlarcası yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet