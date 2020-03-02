Türk Dünyası Parlamenterler Birliğinden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

02.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:52

Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nail Çelebi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin hem Suriye'de hem de Doğu Akdeniz'de milli bir mücadele verdiğini belirtti.

Uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakların sonuna kadar kullanılması gerektiğini vurgulayan Çelebi, "Bunun için Bahar Kalkanı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti, ülkesine yönelik saldırılar karşısında birlik olur, bütün olur, tek yürek olur." ifadelerini kullandı.

Suriye'de rejim güçlerinin kalleş saldırılarının Türk milletini birbirine daha da kenetlediğini kaydeden Çelebi, "Türk Dünyası Parlamenterler Birliği olarak devletimiz ve ordumuzun her daim yanındayız. Türk milletinin tartışması, ordu sefere çıkana kadardır. Ordu sefere çıktığında siyaset biter, tartışma biter. Ordumuza dua edilir. Allah ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA