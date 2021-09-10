Türk dünyası iş adamları Karabağ'ın imarı için Bakü'de buluştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin restorasyonu ve kalkınmasına ithaf olunan" Türk İş Forumu düzenlendi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyince (Türk Konseyi) Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Azerbaycan'ın yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan devlet yetkilileri ve iş adamları katıldı. Forumda Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil etti. Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da etkinlikte hazır bulundu.

Bakan Muş, yaptığı konuşmada Karabağ zaferi nedeniyle Azerbaycan halkını kutladı, şehitleri rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin ekonomik yapısı, dış ticaret hacmi, imalat gücü, ihracat ve başarılarından bahseden Muş, "Türkiye'nin imkan ve tecrübeleri fazla. Tecrübelerimizi buradaki ülkelerle paylaşmak istiyoruz. Sadece tek taraflı ticaret yapalım gibi bir anlayışımız yok. Ticaretin karşılıklı olanı makbuldür. Her iki taraf da bundan istifade ediyorsa o zaman bir anlamı olur. Bu ülkelerle dengeli bir ticaret hacmi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Muş, Türk halkı ve devletinin Karabağ savaşında Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra da maddi ve manevi elimizden ne gelirse yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Karabağ'daki imar çalışmalarında olmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Türk iş adamı ve müteahhitlerin yaptığı başarılı işlerden, onların inşaat işlerinde profesyonel olduğundan bahseden Muş, "Türk firmaları işi yarıda bırakmaz. Ne yapar eder, onu tamamlarlar. Verdikleri süreden de önce işlerini yapar, teslim ederler. Biz buranın her tarafında oluruz. Her türlü desteği en makul şartlar içerisinde sağlarız. Bu dayanışmayı sürdürürüz." diye konuştu.

"Karabağ'da büyük iş ve yatırım olanakları var"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Karabağ savaşında haklı davalarına destek veren Türk Konseyi üyesi ülkelere, özellikle Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Cabbarov, "Karabağ'da büyük iş ve yatırım olanakları var. Çünkü göçmenlerin evlerine dönmesi için en iyi ortamın oluşturulması devletimizin önceliğidir." dedi ve kardeş ülkelerin şirketlerine işgalden kurtarılan bölgelerdeki çalışmalarda yer alma çağrısında bulundu.

Cabbarov, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek Zengezur koridorunun hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, bu proje ile bölgede iş birliği ve istikrarın pekişeceğini belirtti.

"Karabağ'ın imarında elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de konuşmasında, "Hepimizin ortak amacı işgalden kurtarılan Karabağ toprağının imarını bir an önce gerçekleştirmek. Savaş döneminde Azerbaycan'ın haklı davasını desteklediğimiz gibi bugün de Karabağ'ın imarında elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Forum, konuşmaların ardından iş adamlarının bire bir görüşmeleri ile devam etti.