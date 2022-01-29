Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ'de panel düzenledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ'de panel düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ'de panel düzenledi

Türk Dünyası Birlik Platformu, Türk Dünyası sorunlarını ve çözüm önerilerini konu alan bir panel düzenledi.

Türk Dünyası Birlik Platformu, Türk Dünyası sorunlarını ve çözüm önerilerini konu alan bir panel düzenledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen panele; Kafkasya Üniversiteler Birliği (KUNİP) Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, Prof. Dr. Ramazan Durmaz, Prof. Dr. Fırat Purtaş, Abdulmukaddes Kutlu, ESOGÜ Türk Dünyası Öğrenci Kulübü ve pek çok sivil toplum kuruluşu katıldı. Soru cevap şeklinde ilerleyen panelde, Türk Dünyası Birlik Platformu ile gelecekte yapılacak projeler hakkında konuşuldu. - ESKİŞEHİR

Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ'de panel düzenledi

Türk Dünyası Birlik Platformu ESOGÜ'de panel düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dünyası, Kafkasya, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title