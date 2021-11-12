Sakarya'da yaşayan 90 yaşındaki Japon kadın huzurevine yerleştirildi

Sakarya'da yaşayan emekli öğretmen 90 yaşındaki Japon kadın Hiroko Nakae Çölok, huzurevine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'da Türk okulu açan, ülkesinde Türkçenin yaygınlaştırılması için yıllarca eğitim faaliyetlerinde bulunan Çölok, eşi Mehmet Seyfettin Çölok ile Sapanca'ya yerleşti.

Eşinin vefatının ardından yalnız kalan ve hastalıkları sebebiyle ihtiyaçlarını karşılamayacak hale gelen Çölok'un bakımını üstlenen Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlı kadına her gün temizlik, bakım, sıcak aş, hasta bezi ve hemşirelik hizmeti verdi.

Belediyenin girişimleriyle uluslararası onay süreci aşılarak önce Arifiye Rehabilitasyon Merkezine götürülen Çölok, burada bakım ve sağlık kontrollerinin ardından Hendek'teki Melek Nişancı Huzurevine yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı açıklamada, Türk dostu kadın için kendilerine yakışan vefayı gösterdiklerini belirtti.

YADEM'in bugüne kadar birçok vatandaşa yardım elini uzattığını aktaran Yüce şunları kaydetti:

"Bazen bir kap çorba, bazen ise sıcak bir gülümseme... Günlük yaşamını sürdüremeyecek durumda olan, yardıma ihtiyacı olan, ilgi ve destek bekleyen yüzlerce vatandaşımızın kapısını çaldık, derdine ortak olduk. İhtiyaçlarını karşılamak için her sabah, güne onlarla başladık. Sadece maddi olarak değil, manevi ve duygusal anlamda da onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onlardan biri olan Türk dostu Hiroko Nakae için de gayretli bir çabamız oldu. Sonunda hamdolsun beklediğimiz sonuca ulaştık. Kendisini emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Teyzemize bize yakışan vefayı gösterdik."