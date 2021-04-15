Türk dizileri Dramax ile tüm dünyada
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Türk dizileri Dramax ile tüm dünyada

Hürriyet - Haberler | Magazin
Türk dizileri Dramax ile tüm dünyada

TÜRKİYE dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı.

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TÜRKİYE dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı. Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı önceki gün Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından Demirören Medya bünyesinde, Türk yapımlarını yayınlayacak platformu çevrimiçi basın toplantısında tanıttı.

Murat Saygı

Saygı, platformun tüm dünyada Türk dizilerinin geniş kitlelere daha kolay ulaşabilmesini sağlayacağını belirtti: "Dünyada Amerika'dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Demirören Medya Holding, günün değişen şartları ve medya tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesini de dikkate alarak geliştirdiği yepyeni bir platformu, Dramax'ı hayata geçiriyor. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak. Dramax ile web üzerinden veya mobil uygulama sayesinde 4,6 milyar web kullanıcısı, 5,2 milyar mobil kullanıcı hedefliyoruz."

GEÇMİŞ YAPIMLAR DA DEĞER KAZANACAK

5 bin saatten fazla dizi içeriğiyle yayın hayatına başlayan Dramax, reyting rekorları kıran Türk yapımlarını tek bir platform üzerinden sunacak. Tüm yapımlar, İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla yayınlanacak. Platforma önümüzdeki dönemde Rusça, Urduca ve İngilizce gibi yeni dil seçenekleri de yüklenecek. Murat Saygı, bugüne kadar yurtdışına satışları gerçekleşmemiş, geçmiş dönemlere ait dizilerin de tekrar değer kazanacağını söyledi. Kullanıma açılan Dramax, kullanıcılarına 2 ayrı üyelik seçeneği sunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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