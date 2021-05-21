Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi'nden Filistin'e yardım protokolü
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Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi'nden Filistin'e yardım protokolü

Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi'nden Filistin'e yardım protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi arasında Filistin'e yardım protokolü imzalandı.

Kayseri'de Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi arasında Filistin'e yardım protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle alakalı açıklama yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Başkanı Mustafa Salim Nursaçan, "Biz Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz" dedi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri İl Başkanlığında yapılan basın açıklamasına Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri Başkanı Mustafa Salim Nursaçan, Yesevi Yardım Hareketi Genel Sekreteri Harun ve dernek üyeleri katıldı.

Kudüs'e ve Filistinlilere sahip çıkmak istediklerini söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri İl Başkanı Mustafa Salim Nursaçan, "Ramazan'ı şerifin tam ortasında başlayan İsrail zulmü ile birlikte Filistinli kardeşlerimiz kan, barut ve gözyaşı altında kalmaktadırlar. Ellerindeki modern silahlarla Filistinli kardeşlerimizin yaşamış olduğu yerleşkeler tamamen tahrip edilmektedir. Bugün kardeşlerimizin orada bizlerin desteğine ihtiyacı var. Bizde bu noktada Türk Diyanet Vakıf-Sen Kayseri şubesi olarak Yesevi Yardım Hareketi üzerinden buraya yardımları ulaştırmak istiyoruz. Bizde Yesevi Yardım Hareketi ile böyle bir protokol imzalayarak, Filistinli kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmak istiyoruz. Filistinli kardeşlerimiz zulme en çok uğrayan kardeşlerimizdir. Biz Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Kudüs'ümüze sahip çıkmak istiyoruz. Kudüs, Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Orada ki yapılar Memlüklülerden beri Osmanlıdan beri Türk mimarisi ile donatılmıştır. Oraya sahip çıkabilmek hem dinimizin gereğidir hem de milliyetimizin bir gereğidir. Bu noktada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İlk etapta 500 koli gıda yardımı yapmak istiyoruz. Bunu daha fazlaya çıkartabilmenin gayreti içerisinde bulunacağız" dedi.

Yesevi Yardım Hareketi Genel Sekreteri Harun Erbay ise Ramazan ayı içerisinde Filistin'e birçok yardımda bulunduklarını söyleyerek, "Yesevi Yardım Hareketi olarak biz Ramazan ayı içerisinde Filistin'e destek olmaya çalıştık. Orada İftarlar, maddi yardımlar ve gıda kolileri ulaştırdık. Biz Kayseri merkezli bir dernek olduğumuz için Salim başkanımız bizi aradı böyle bir yardımda bulunmak istediklerini söylediler. Bizde memnuniyet duyduk. Bu konuda da çalışmaya başladık. Bir protokol yaparak bunu duyuralım istedik. Bugünde bunun için toplandık" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi arasında Filistin'e yardım protokolü imzalandı. - KAYSERİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Yesevi Yardım Hareketi'nden Filistin'e yardım protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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