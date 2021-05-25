Türk Dil Kurumu Başkanı Gülsevin'den Vali Işık'a ziyaret

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin kuruluşunun 14. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Dünya Dili Türkçe" konulu konferans vermek üzere Karaman'da bulunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin kuruluşunun 14. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde "Dünya Dili Türkçe" konulu konferans vermek üzere Karaman'da bulunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Gülsevin'e, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal da eşlik etti.

Kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Gülsevin, Türkçe'nin başkenti Karaman'da gerçekleştirilen böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, Türkçe'nin yeryüzünde en çok konuşulan diler arasında yer alabilmesi için Türk Dil Kurumu olarak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türk dilinin gelişmesine yönelik kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, ziyaretleri nedeniyle Gülsevin ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Gülsevin günün anısına Vali Işık'a Türk Dil Kurumu yayınları arasında yer alan "Türkçe Sözlük" ve "Divanu Lugati't Türk" adlı eserleri hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu