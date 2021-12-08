Türk defineci kazdığı dev çukurda altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu
Sosyal medyada define maceralarını paylaşan bir vatandaş, son yaptığı kazının görüntülerini paylaştı. Söz konusu videoda, kazdığı çukurdaki taşı kaldıran Türk definecinin altın dolu küp bulmasıyla sevinçten havalara uçtuğu görülüyor.
Türkiye'de en çok merak edilen aktivitelerin başında gelen ancak izinsiz gerçekleştirilmesi durumunda soruşturma başlatılan definecilikle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Yine sosyal medyada define maceralarını paylaşan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü, büyük ilgiyle karşılandı.
KÖPEĞİ DE YANINDAYDI
Türk defineci dağlık arazide uzun süredir devam ettirdiği aramaları sonucu bir noktada karar kılarak kazı yapmaya başladı. Daha sonra önüne çıkan dev taşı iple bağlayan defineci, var gücüyle taşı yerinden kaldırarak altındaki toprak parçasına ulaştı.
ALTIN DOLU KÜPÜ BULDU
Hemen son engel olan toprak tabakasını da kazmaya başlayan Türk defineci, bulduğu altın küpü heyecan içerisinde açarak içerisindeki altınları gördü. Bu sırada yanındaki köpeğiyle mutluluğunu paylaşan definecinin büyük sevinç yaşadığı görüldü.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri