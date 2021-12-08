Türk defineci kazdığı dev çukurda altın dolu küpü bulunca sevinçten havalara uçtu

Türkiye'de en çok merak edilen aktivitelerin başında gelen ancak izinsiz gerçekleştirilmesi durumunda soruşturma başlatılan definecilikle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Yine sosyal medyada define maceralarını paylaşan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntü, büyük ilgiyle karşılandı.

KÖPEĞİ DE YANINDAYDI

Türk defineci dağlık arazide uzun süredir devam ettirdiği aramaları sonucu bir noktada karar kılarak kazı yapmaya başladı. Daha sonra önüne çıkan dev taşı iple bağlayan defineci, var gücüyle taşı yerinden kaldırarak altındaki toprak parçasına ulaştı.

ALTIN DOLU KÜPÜ BULDU

Hemen son engel olan toprak tabakasını da kazmaya başlayan Türk defineci, bulduğu altın küpü heyecan içerisinde açarak içerisindeki altınları gördü. Bu sırada yanındaki köpeğiyle mutluluğunu paylaşan definecinin büyük sevinç yaşadığı görüldü.

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