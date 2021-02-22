Türk dağcılar Hocalı şehitleri için Haça Dağı'na tırmandı

Türk dağcılar, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de şehit edilen 613 Azerbaycan vatandaşını, Nahçıvan'daki Haça Dağı'nın zirvesinde andı.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün yanı sıra Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği ve Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği organize edildi.

Bu çerçevede Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 15 dağcı, Iğdır'da toplanarak Nahçıvan'a geçti.

Bölgenin tırmanılması en zor dağlarından olan Nahçıvan'daki Haça Dağı'na tırmanan dağcılar, dağın zirvesinde "Hocalı şehitlerini rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, AA muhabirine, 6 yıldır geleneksel olarak Hocalı şehitlerini anmak için Haça Dağı'na tırmanış yaptıklarını söyledi.

Daha önceki tırmanışlarında Hocalı Şehitleri'ni anarken, Karabağ'ın işgal altında olmasından dolayı içlerinin buruk olduğunu belirten Kozan, "Ancak Azerbaycan'ın zaferinden, bu toprakların geri alınmasından sonra bu kez daha bir anlam kazanarak geldik. İçimizdeki burukluk tabii ki var ama sevincimiz daha büyük. Karabağ, Hocalı, Azerbaycan'dır diyorum. Bu zafer Türk'ü bölmek isteyenlere karşı güzel cevap oldu." dedi.

Gaziantep'ten gelen dağcı Emine Özdemir de "Yoğun fırtına ve kardan dolayı çok zorlu bir tırmanış oldu. Bu bizim için çok anlamlıydı, bu zorluğa değdi." diye konuştu.

"Bu tırmanış tüm şehitler için"

Iğdırlı dağcılardan Muhammed Akkuş da geleneksel olarak her yıl yaptıkları tırmanışı bu yıl da zorlu hava muhalefetine rağmen gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her yıl Hocalı şehitlerini bu zirvede anıyoruz, bu yıl yine bunu gerçekleştirdik. Ayrıca Karabağ zaferinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi de burada rahmetle anıyoruz. Bu tırmanışımız tüm şehitler için oldu."

Yaklaşık 7 saatlik tırmanışla zirveye varan ekip, inişe geçilmesinden 4 saat sonra Haça Dağı'nın eteğindeki Gal köyünde programı sonlandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer