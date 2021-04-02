Türk Cumhuriyetlerinin büyükelçileri, Hatay'da TÜRKSOY mesire alanının açılışına katıldı
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Türk Cumhuriyetlerinin büyükelçileri, Hatay'da TÜRKSOY mesire alanının açılışına katıldı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Türk Cumhuriyetlerinin büyükelçileri, Hatay'da TÜRKSOY mesire alanının açılışına katıldı

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da düzenlenen etkinliklere katılan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın Ankara büyükelçileri Erzin'de yapımı tamamlanan TÜRKSOY mesire alanının açılış törenine iştirak etti.

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da düzenlenen etkinliklere katılan Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın Ankara büyükelçileri Erzin'de yapımı tamamlanan TÜRKSOY mesire alanının açılış törenine iştirak etti.

Açılış töreni, İstiklal Marşı ile Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan milli marşlarının okunması ve gönderlere ülke bayraklarının çekilmesiyle başladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, törende yaptığı konuşmada, Türk Cumhuriyetleri'nden gelen soydaşlarla aynı çatı altında bulunmaktan onur duyduğunu söyledi. Savaş, etkinlikler çerçevesinde Hatay'da açılan serginin ortak kültürü gözler önüne serdiğini, TÜRKSOY mesire alanının da ülkeler arasındaki bağların daha fazla sağlamlaşmasına vesile olacağını belirtti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Hatay'da TÜRKSOY adıyla bir park yapılmasının ve bu parkta Türk Cumhuriyetleri'nin bayraklarının dalgalanmasının halklar arasındaki sarsılmaz kardeşliğin bir nişanesi olduğunu söyledi.

Parkta, Türk edebiyatına görkemli eserler bırakan şahsiyetlerin rölyef ve bilgilerinin de yer almasından ayrıca onur duyduklarını dile getiren Kaseinov, "Aramızdaki kardeşliğimizi güçlendirmeye destek veren başta üye ülkelerimizin değerli büyükelçileri olmak üzere kurum kuruluşlara ve siz kadirşinas vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunarım. TÜRKSOY mesire alanı hayırlı olsun." dedi.

Türkiye Azerbaycan dostluğu büyük adımlarla ilerliyor

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Azerbaycan Türkiye kardeşliğinin her iki ülkede yaşayan bütün vatandaşların kalbinde görülebildiğini ifade ederek, "Son birkaç ayda bu kardeşliğimizin ne kadar büyük olduğunu gördük. Her zaman bizlerin yanında oldunuz. Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde Türkiye Azerbaycan dostluğu büyük adımlarla ilerliyor. Tek millet iki devlet olarak tüm dünyaya nasıl güzel işler yaptığımızı gösteriyoruz. Şahsen ben kendimi burada misafir değil ev sahibi gibi hissediyorum. Tüm bu eserler tek bir slogan altında yapılmaktadır. 'Ne mutlu Türk'üm diyene'." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişir Azamhocayev ve Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanliyev de parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mehter takımının gösterisinin ardından TÜRKSOY mesire alanı davetlilerin kurdele kesmesiyle hizmete açıldı.

Büyükelçiler daha sonra Nevruz Bayramı geleneklerinden olan örs üzerinde çekiçle demir dövdü, ateş üzerinden atladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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