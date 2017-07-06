Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) üyeleri Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.



Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "Türk Cumhuriyetleri 25. Yıl Madalyası" sahiplerini buldu.



Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) üyelerinin de gazeteci olarak katıldığı törende yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı sahiplerine Türk Cumhuriyetleri 25. Yıl Madalyası" ile taltif edildi.



Törende katılımcılara TÜRKSOY Genel Sekreteri Düysen Kaseyinov ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı hitap etti.



Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Kirişcioğlu ve TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin'in layık görüldüğü "Türk Cumhuriyetleri 25. Yıl Madalyası" ödül töreninde bir konuşma yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, takdim edilen madalyaların manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.



Kaseinov, "Bugün, manevi değeri bizler için çok büyük olan, değerli bir armağanı sizlere takdim ederek teşekkür etmek için bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılını coşkuyla kutladık. Bugün, bu salonda bulunan pek çok kişi, yaşadığımız coşkuya ortak olarak, hedef ve ideallerimizde yalnız olmadığımızı bizlere gösterdi. Bizler sunmuş olduğunuz katkılar ve desteklerinizden ötürü, Türk dünyasının birlikteliği için gayret eden, Türk kültürünün yüceltilmesi için çaba gösteren, hayatını milletine ve insanlığa hizmete adamış sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Türk Cumhuriyetleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıldönümü münasebetiyle, Türk Dünyasına ilişkin çalışmalar yapan kişi ve kurumlara takdim edilen Türk Cumhuriyetleri 25. Yıl Madalyası'na EkoAvrasya'nın da layık görülmesinden dolayı duymuş olduğu memnuniyeti ifade eden EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de,"Türk Cumhuriyetleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkıda bulunmak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Bu bağlamda kamuoyu oluşturmakta ve inandığımız doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Bizleri bu onurlu ödüle layık gören TÜRKSOY teşkilatına ve onun çok kıymetli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Törene Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Kurnaz, Genel Sekreter Beşir Var ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Alpaslan Yılmaz ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler üyelerinde katıldı. - BARTIN