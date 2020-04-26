Türk çelik sektörü yeni ihracat pazarları için atağa kalktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk çelik sektörü yeni ihracat pazarları için atağa kalktı - Haberler
Güneydoğu Asya, İhracat, Afrika, Güncel, Haber

Türk çelik sektörü yeni ihracat pazarları için atağa kalktı

Türk çelik sektörü, yeni ihracat pazarları için atağa kalktı.

26.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:42
Türk çelik sektörü yeni ihracat pazarları için atağa kalktı

Türk çelik sektörü, yeni ihracat pazarları için atağa kalktı.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, Covid 19 salgınının hemen her sektörü olduğu gibi çelik sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi. Aslan, yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni ihracat pazarları keşfettiklerini belirterek, hedef pazarlar arasında Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgeleri olduğunu kaydetti.

Covid-19'un küresel çapta ciddi bir hasara yol açtığını ifade eden Aslan, "Önce sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunu ülke olarak büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Virüsün ekonomik anlamda hemen her sektöre olumsuz etkileri oldu. Türk çelik sektörü, uygulanmaya devam eden korumacılık önlemleri nedeniyle en önemli ihracat pazarlarında kayıplar yaşamaya devam ediyor. Ancak yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radarımıza aldık. Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Aslan, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın dönemine ilişkin sektör rakamlarını da paylaştı: "Türkiye'nin çelik ihracatı 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10 azalarak 5,1 milyon tona geriledi. Değer bazındaki ihracatımız ise yüzde 15,1 düşüş ile 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayının ilk yirmi gününü incelediğimizde; çelik ihracatının miktarda yüzde 33,7 düşüş ile 877 bin tona, değerde ise yüzde 35,7 azalış ile 574 milyon dolara gerilediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşün mayıs ayında da devam edeceğini öngörüyoruz."

Aslan, "Çelik sektörü sipariş bazında üretimini ve ihracatını halihazırda gerçekleştiriyor. Salgından önce alınan siparişlerin üretimine devam ediyoruz ancak bir süredir sektörümüzün genelinde yeni siparişler söz konusu değil. Hatta zaman zaman sipariş iptalleri ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Salgının etkisinin bu seviyede devam etmesi ve yeni siparişlerin oluşmaması durumunda çelik üreticilerimizin de üretimine ara vermek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada bu salgının geçici olduğu bilinci ile moralimizi bozmadan mümkünse en az hasarla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türk çelik sektörü yeni ihracat pazarları için atağa kalktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:36:48. #1.15#
title