Türk Böbrek Vakfı Başkanı Erk'ten aşırı un, tuz, şeker tüketimi uyarısı TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Günlük hareketlerin kısıtlandığı karantina ve izolasyon döneminde ortaya çıkan bilinçsiz beslenme davranışları, bağışıklık sistemi tahribatına ve hastalıklara davetiye çıkarır nitelikte.

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Günlük hareketlerin kısıtlandığı karantina ve izolasyon döneminde ortaya çıkan bilinçsiz beslenme davranışları, bağışıklık sistemi tahribatına ve hastalıklara davetiye çıkarır nitelikte." dedi.

Erk yaptığı açıklamada, "Vakıf olarak uzun yıllardır savaştığımız aşırı un, tuz, şeker tüketimi ve hareketsiz yaşamdan uzak kalmak konuları, maalesef bugünlerde tekrar gündeme geldi." diye konuştu. Erk, " Özellikle anneler önce kendileri sonra da diğer aile bireylerinin sağlıkları için bu konuya azami özen göstermeli" dedi.

'YOĞURT VE KEFİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise evde kalınan süreçte sağlık adına yapılması gerekenler ile ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını açıkladı. Evde yapılabilecek ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerin başında yoğurt ve kefirin gelmekte olduğunu ifade eden Gökçen Aydın Efe, "Kullandığımız doğal süte ve mayaya bağlı olarak, evde yaptığımız bu probiyotik besinler sağlığımızı olumlu yönde etkilemektedirler. Bu dönemde bol miktarda antioksidan içeren A, E ve C vitaminlerinden zengin besinleri mevsimlerine uygun olarak tüketmek bizim için faydalı olacaktır. A vitamini: Karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, havuç, kış kabağı, yeşil yapraklı sebzeler, kayısı, şeftali "E Vitamini: Bitkisel yağlar, avokado, yağlı tohumlar, soya, yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller. C vitamini: Limon, portakal, mandalina, gibi turunçgiller, çilek, böğürtlen kuşburnu, domates, lahana, patates, ıspanak, yeşil biber, asma yaprağı, yeşil yapraklı sebzeler. Ayrıca D vitamininin de bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği bilinmektedir. D vitamini eksikliğinde hastalıklara yakalanma riskimiz artacaktır" dedi.

"GÜN İÇİNDE İÇİLEN ÇAY VE KAHVE ALINMASI GEREKEN SIVININ YERİNİ TUTMAZ"

Bağışıklık sisteminin güçlü olması için vücudun ihtiyacı olan sıvının gün içinde mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Gökçen Efe Aydın, "Bir günde kadınların ortalama 2, erkeklerin 2,5, çocukların ise 1,5 litre (8 bardak) sıvı alması gerekmektedir. Gün içinde içilen çay ve kahve almamız gereken sıvının yerini tutmamaktadır. Vücudun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının karşılanamaması durumunda dehidrasyon meydana gelir. Vücutta sürekli olarak sıvı kaybı meydana geldiğinde dehidrasyonun derecesi artacak ve başta böbrek hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa neden olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA