Türk bilim insanından Covid-19 aşı müjdesi: 2 farklı aşı üretiminde sıra hayvan deneylerinde Covid-19'a karşı yaptığı çalışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaya neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüse karşı 2 farklı ilaç üretiminin laboratuvar kısmını tamamladıklarını duyurdu

Covid-19'a karşı gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaya neden olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüse karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladıklarını öne sürdü.

Daha önce 23 Nisan'da çalışma sonuçlarına dair bilgi vereceğini açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı yine sosyal medya hesabından yaptıkları çalışmalarla ilgili geldikleri noktayı bugün paylaştı. Ovalı, "Egemenlik kayıtsız şartsız millentindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19 a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde." Euronews.com'da Görüntüle